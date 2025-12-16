Очолила рейтинг боснійська столиця Сараєво.

Невтішні тенденції в світовій економіці вже призводять до подорожчання подорожей, тож туристи починають більше звертати увагу на бюджетні напрямки та формати відпочинку.

Сіті-брейк, або ж короткий міський відпочинок, як раз є одним з найдоступніших варіантів подорожі для туристів з обмеженим бюджетом, адже дає можливість недорогими рейсами від лоукостерів на кілька днів вирушити до іншого міста, при цьому уникнувши значних витрат за рахунок невеликої тривалості поїздки.

Британське видання The Independent склало список з 10 найкращих міст Європи для бюджетного міського відпочинку, на які варто звернути увагу в 2026 році.

Відео дня

Щоб скласти свій рейтинг, журналісти проаналізували індекс вартості життя Numbeo та рекомендації Skyscanner щодо найдешевшого місяця для подорожей.

Лідер рейтингу – Сараєво

Очолила список столиця Боснії та Герцеговини – Сараєво, де ціни на авіаквитки найнижчі в зимові місяці. Експерти відзначають, що місто ідеально підійде для кавоманів – місцеві жителі починають день з гарячої чашки міцної кави, звареної в джезві. При цьому чашка кави тут в середньому коштує 1,62 фунти стерлінгів (близько 92 гривень).

Скуштувати в Сараєво радять такі основні страви, як кебаб чевапі та тушкований лонац – середня вартість недорогих страв тут 6,74 фунтів стерлінгів (близько 382 гривень).

Також гостям пропонують дізнатися більше про складну історію міста, відвідавши деякі з його головних визначних пам'яток, зокрема, мечеть Газі Хусрев-Бега часів Османської імперії за 1,35 фунтів стерлінгів (близько 76 гривень), музей "Тунель порятунку", присвячений облозі міста у 1990-х роках, за 9 фунтів стерлінгів (близько 510 гривень), і Музей воєнного дитинства, який висвітлює досвід дітей у Боснії та в усьому світі, за 4,39 фунтів стерлінгів (близько 249 гривень). Більш легкі розваги включають поїздку в гори на канатній дорозі за 9 фунтів стерлінгів (близько 510 гривень) або спостереження за вулицями внизу на заході сонця з Жовтої фортеці.

10 найкращих дешевих міст для сіті-брейку в Європі 2026

Інші ідеї для бюджетних подорожей

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти з подорожей назвали п'ять найкращих міст Європи для бюджетної відпустки цієї зими.

Також експерти попередили, що популярний раніше принцип при покупці авіаквитків "чим раніше, тим дешевше" вже працює далеко не завжди.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.