Ви зможете передати Gemini побажання, які новини ви б хотіли бачити.

Google запустила тест нової функції для Google Discover - стрічки "Рекомендації" на головній сторінці пошуку в мобільному Chrome.

Користувачам пропонують вручну налаштовувати, які теми і джерела вони хочуть бачити частіше, а від яких, навпаки, позбутися.

Налаштування працює через текстовий запит. Можна прямо написати, що ви хочете більше рецептів, технологій або матеріалів конкретного видання.

Там же дозволяється вказати і те, що показувати не варто, наприклад, повністю виключити політичні новини. Запит обробляє ШІ-помічник Gemini, який потім коригує видачу в стрічці.

Кнопка для тестування функції називається Tailor your feed. Наразі вона з'являється лише у частини користувачів у США, а саме налаштування доступне лише англійською мовою.

