Мінрозвитку працює над пошуком різних джерел для фінансування відбудови.

В Україні працюють над створенням окремого Фонду відбудови, який у перспективі може наповнюватися від окремого податку.

Про це розповіла заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум в інтервʼю Forbes Ukraine.

"Основне завдання – напрацювати механізм фонду відновлення: створити базу, запустити інституцію, почати акумулювати внески міжнародних партнерів, навіть якщо на старті вони будуть невеликими. Головне – щоб фонд запрацював", - зазначила Шкрум.

За її словами, це вимушений крок, бо "жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни"

Заступниця міністра зазначила, що у перспективі Фонд відбудови може наповнюватися від окремого податку, як це робили в Японії. Але до закінчення війни окремого податку точно не буде. Вона також відмітила, що Україна потребує коштів вже зараз та змушена залучати кредити.

"Гранти – це приблизно 5–10%. І це проблема, бо кредити доведеться повертати нашим дітям. Це неправильно", - додала Шкрум.

Водночас голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев повідомив, що "в жодному випадку, ми не розглядаємо додаткові податки на відновлення". За його словами, джерелами відновлення мають бути кошти від детінізації, залучені кошти партнерів, зовнішні і внутрішні інвестиції, а також репарації від Росії.

Пізніше Шкрум на своїй сторінці в Facebook уточнила, що жоден новий податок уряд наразі вводити не планує.

"Ніякого податку на відбудову не буде і не може бути. Це аксіома. Усі наші податки зараз йдуть на оборону та безпеку країни", - написала вона.

Вона додала, що відновлення України дійсно потребує великих грошей. Але платити за це мають не українці і не європейці, а Росія.

"Мінрозвитку дійсно працює над пошуком різних джерел для фінансування відбудови. Насамперед – це кошти донорів", - підсумувала чиновниця.

Мирна угода, яку пропонує підписати США Україні, передбачає надання Києву гарантій безпеки, прискорює її шлях до Євросоюзу та виділяє мільярди на відновлення. При цьому американці вимагають від України значні територіальні поступки.

Колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що відбудова та модернізація України коштуватиме 1 трильйон доларів на період у 14 років.

У липні 2025 року повідомлялося, що концепція українського уряду передбачала створення двох фондів в розмірі 1 трлн доларів. Це зокрема фонд на 540 млрд доларів за рахунок конфіскованих російських активів, та фонд обсягом 460 млрд доларів як платформу для інвестицій європейського приватного сектору в українське виробництво.

