Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти нашої країни.

Завтра, 17 грудня, у більшості регіонів України застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго". Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти нашої країни. Про обсяги відключень компанія не інформувала.

У Національній енергетичній компанії додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись і порадили дізнаватися про час та обсяг застосування відключень на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Відключення світла – що відомо

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, графіки погодинних відключень електроенергії у столиці є одними з найтриваліших в нашій країні. Однією з причин цього є те, що у Києві розташована велика кількість загальнодержавних об’єктів.

На думку західних фахівців, російські удари можуть призвести до повного виведення з ладу системи передачі електроенергії із Заходу, де наразі виробляють більшу частину електроенергії. Це де-факто може розділити нашу країну на дві частини та призвести до блекауту у східній частині.

