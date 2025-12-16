Водночас серед жителів США, Канади та Великої Британії кількість прихильників України залишається високою.

Опитування, проведене The Politico Poll у Франції, Німеччині, показало, що все більше респондентів схвалюють скорочення фінансової допомоги Україні. Тим часом у Сполучених Штатах, Канаді та Великій Британії респонденти, навпаки, схиляються до протилежної думки і виступають за збереження матеріальної підтримки.

В усіх п'яти країнах найчастіше згадуваною причиною підтримки продовження допомоги Україні було переконання, що країнам не слід дозволяти захоплювати території силою. Найчастіше згадуваним аргументом проти додаткової допомоги були побоювання щодо вартості та тиску на національну економіку.

Німці найменше схилялися до збільшення фінансової допомоги: майже половина респондентів (45 відсотків) виступали за скорочення фінансової допомоги Україні. І лише 20 відсотків хотіли б її збільшити. У Франції 37 відсотків хотіли б давати менше, а 24 відсотки висловилися за збільшення допомоги.

Відео дня

У Німеччині та Франції опір до допомоги був особливо виражений серед прихильників ультраправих партій - "Альтернатива для Німеччини" та "Національне об’єднання" Франції. А центристи були менш скептично налаштовані.

Водночас підтримка залишається разюче твердою в Північній Америці. У США найбільша частка респондентів (37 відсотків) висловилася за збільшення фінансової підтримки. У Канаді за це висловилися 35 відсотків.

Підтримка України у США була зумовлена головним чином тими, хто підтримував кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс на виборах 2024 року. Близько 29 відсотків виборців Гарріс заявили, що однією з трьох головних причин, чому США повинні підтримувати Україну, є захист демократії, порівняно з 17 відсотками прихильників президента США Дональда Трампа.

Відношення до військової підтримки України

Підтримка військової допомоги мала схожий розрив. Майже 40 відсотків респондентів у США, Великій Британії та Канаді підтримали збільшення рівня військової допомоги, тоді як близько 20 відсотків виступили проти.

У Німеччині 26 відсотків підтримали збільшення військової допомоги Україні, тоді як 39 відсотків виступили проти. У Франції думки розділилися порівну: 31 відсоток висловився за збільшення, а 30 відсотків – за скорочення.

Німеччина також була єдиною країною, де більшість респондентів заявили, що їхній уряд повинен приймати менше українців, переміщених через війну. У країні, яка прийняла понад мільйон українських біженців з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, 50 відсотків громадян заявили, що Німеччина повинна приймати менше біженців.

Половина респондентів також заявила, що Німеччина повинна зменшити підтримку українців, які вже осіли в країні. Як пише Politico, це свідчить про те, що "громадська втома поширюється не лише на зброю та бюджети, а й на ширший соціальний та політичний тиск, спричинений війною".

Відношення до Росії залишається негативним

Однак, продовжує видання, скорочення підтримки України у Франції та Німеччині не відображає на потеплінні настроїв щодо Росії. Виборці в усіх п'яти країнах підтримали санкції проти Росії.

"Це свідчить про те, що навіть там, де громадськість хоче скоротити допомогу, вона загалом залишається єдиною в питанні покарання агресора та обмеження можливостей Росії фінансувати війну", - зробили висновок автори статті.

Опитування проводилося на початку грудня. У його рамках було опитано понад 10 000 осіб у п'яти країнах.

Більше про настрої в США

Як писав УНІАН, наразі понад 60 відсотків жителів США підтримують постачання американської зброї для України. Дані Фонда Рональда Рейгана показали, що цього року показник підтримки України досяг рекордного рівня і становить 64 відсотки, НАТО підтримують 68 відсотків американців. Також 64 відсотка громадян підтримують думку про те, що США мають залишатися найсильнішою військовою силою у світі.

Вас також можуть зацікавити новини: