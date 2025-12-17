Канцлер Німеччини зазначив, що ухвалення рішення щодо позики є необхідним, бо незабаром завершується чинний пакет фінансової допомоги Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що, на його думку, шанси на укладення європейської угоди про використання заморожених російських активів для фінансування подальшої оборони України становлять "50 на 50", повідомляє Reuters.

Мерц зазначив, що ухвалення даного рішення є необхідним, оскільки Україні знадобиться фінансування щонайменше ще на два роки. В статті пояснюється, що чинний пакет європейської допомоги спливає в першому кварталі 2026 року.

"По всій Європі є застереження, і я добре їх розумію. Але якщо ми не діятимемо зараз і не ухвалимо рішення, яке можемо ухвалити, щоб зупинити просування російської армії, то коли?", - заявив канцлер Німеччини.

Відео дня

Також Мерц поділився, що не був здивованим жорстким тоном щодо Європи в новій Стратегії національної безпеки США, оскільки це відображає критику, яку на Мюнхенській конференції з безпеки на початку року озвучував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

При цьому, канцлер Німеччини висловив надію, що ізоляціоністські настрої США не триватимуть довго й з часом Вашингтон повернеться до більш тісної взаємодії з європейськими партнерами.

Позика Україні з заморожених активів РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Бельгія відхилила запропоновані Європейською Комісією поступки щодо розблокування кредиту для України за рахунок заморожених російських активів. Белгії надавали гарантії, що вона зможе використати до 210 млрд євро у разі юридичних претензій чи можливого тиску з боку Росії. Також Єврокомісія пообіцяла, що Україні не будуть надавати гроші до тих пір, поки країни ЄС не забезпечать фінансові гарантії щонайменше на 50% виплат. Проте Бельгія вважає ці гарантії недостатніми.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що репараційна позика є надійною гарантією безпеки для України. Він вважає, що ця позика стане геймчейнджером для України. Якщо Росія продовжить свою військову агресію, як пояснив президент України, тоді Україна може розраховувати на 45 млрд євро на рік фінансової допомоги. Ці кошти, перш за все, підуть на підтримку армії та на оборонний сектор.

Вас також можуть зацікавити новини: