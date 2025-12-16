Під відключення тепер мають більше шансів потрапити будинки, що перебувають на одній лінії з критичною інфраструктурою.

Тривалість графіків відключень світла для побутових споживачів та бізнесу скоротиться. Уряд зменшив перелік компаній, яким заборонено вимикати електроенергію в умовах дефіциту.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

"Знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості", - зауважила очільниця уряду.

Відео дня

За її словами, зі списку об’єктів критичної інфраструктури, яким не можна відключати світло навіть за умови запровадження графіків, прибрали споживачів потужністю менше 100 кВт та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів. При цьому вона не уточнила, яким компаніям не пощастило.

"Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачі, які не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком", - зауважила Свириденко.

Це означає, що тепер цим споживачам будуть відключати світло за загальних підставах. Під відключення тепер мають більше шансів потрапити будинки, що перебувають на одній лінії з критичною інфраструктурою. Наразі обленерго можуть відключати такі будинки в ручному режимі, але не завжди це роблять.

Відключення світла в Україні - останні новини

В ніч на 6 грудня Росія вчергове масовано атакувала енергосистему України. Як зазначили у Міністерстві енергетики, під атакою ворожих дронів та ракет була енергетика вісім областей. Через наслідки ворожої атаки компанія ДТЕК терміново змінила графіки відключень електроенергії. Годин зі світлом стало суттєво менше.

9 грудня уряд ухвалив низку рішень, які, за словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, спрямовані на скорочення графіків погодинних відключень. Також уряд доручив обласним військовим адміністраціям (ОВА), органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії.

Проте директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що рішення уряду ситуацію зі світлом суттєво не покращать.

Вас також можуть зацікавити новини: