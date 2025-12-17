В документі пояснюється, що ці заходи впроваджуються з міркувань національної безпеки.

Президент США Дональд Трамп підписав нову прокламацію, яка розширює обмеження на в’їзд до США для громадян з певних країн, йдеться в документі, який опублікований на сайті Білого дому.

За новими правилами, повні обмеження на в’їзд до США стосуються громадян Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану та Сирії. Примітно, що ці країни лише поповнили вже наявний список таких держав. Пояснюється, що такі заходи вводяться з міркувань національної безпеки.

Примітно, що під повні обмеження потрапили особи, які мають проїзні документи, що видавалися Палестинською адміністрацією.

Відео дня

В опублікованому документі зазначається, що США мають "проявляти надзвичайну пильність у процесі видачі віз та імміграційних рішень", щоб не допустити в'їзду іноземних громадян, які можуть становити загрозу безпеці американців чи національним інтересам США.

Додається, що дане рішення є частиною ширшої політики адміністрації США стосовно посилення контролю над імміграцією та перевірками на кордоні.

Зовнішня політика США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що професор історії Єльського університету Грег Грандін в статті для NYT зазначив, що зовнішньополітична стратегія президента США несе серйозні ризики для глобальної безпеки. Грандін не виключив, що це може підштовхнути світ до масштабного воєнного протистояння. Грандін вважає, що ідеал світу, який зараз формують США, приводять до розбрату в Європі та погрожують Латинській Америці. Це, на його думку, означає "більше конфронтації, більше гри на межі та більше воєн".

Також ми писали, що на 2026 фінансовий рік адміністрація президента США готується суттєво обмежити програму прийому біженців. Планується, що квоту буде знижено до 7 500 осіб. Зазначається, що цей ліміт стане найнижчим за всю історію програми. Ця кількість навіть менша, яка була встановлена на 2020 рік також під час президентства Трампа, тоді обмеження становили 15 тисяч осіб. Наводиться приклад, що за президентства Джо Байдена в 2024 році квота була встановлена в 125 тисяч осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: