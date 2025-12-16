МВС Польщі вже підготувало відповідний законопроєкт, який можуть ухвалити вже до кінця цього року.

Уряд Польщі підготував законопроєкт щодо припинення дії спеціального статусу українських біженців у країні, повідомив у вівторок, 16 грудня, польський сайт Interia з посиланням на речницю МВС Польщі Кароліну Галецьку.

Галецька зазначила, що документ підготувало міністерство внутрішніх справ Польщі. Додається, що за розробку нових положень відповідає заступник міністра МВС Чеслав Мрочек.

В публікації підкреслюється, що документ передбачає припинення дії закону про допомогу українцям, що був ухвалений у Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Вказується, що з 4 березня 2026 року до українців в Польщі будуть ставитися як до інших іноземців.

Речниця МВС Польщі пояснила, що невідкладну допомогу українці зможуть отримувати, як і раніше, а щоб отримати інші медичні послуги, їм треба працювати та сплачувати внески.

"Українці все ще зможуть отримувати невідкладну допомогу, але якщо їм знадобляться інші медичні послуги, їм доведеться працювати та сплачувати внески. Схожа ситуація і з програмою 800+ (щомісячна виплата на дитину у розмірі 800 злотих, – ред.). Батькам доведеться працювати, щоб отримати допомогу", - вказує видання заяву Галецької.

За її словами, українці вже інтегрувалися в польське середовище, тому й було створено даний законопроєкт. Речниця МВС зазначила, що громадяни України вже влаштувалися на роботу, а їхні діти ходять до дитячого садочка або школи.

Тому, за словами Кароліни Галецької, продовження особливого статусу українців у Польщі спричинить "ризик нерівного ставлення серед інших мігрантів".

Як зазначає видання, законопроєкт стосовно позбавлення українців особливого статусу планують ухвалити до кінця 2025 року. Водночас речниця МВС Польщі додала, що українці зможуть легально перебувати у країні щонайменше до 4 березня 2027 року.

Доля українських біженців: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Аналітичному центрі міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal зазначили, що рівень інтеграції мігрантів з України в Польщі покращується вже третій рік поспіль. Зарплати в українців зростають, тоді як обсяги грошових переказів додому зменшуються. Як свідчать дані, понад половина довоєнних мігрантів і майже чверть біженців не планують повертатися.

Також ми писали, що українські біженці, які перебувають в Ізраїлі, можуть бути депортовані вже до кінця 2025 року. Громадяни України опинилися в зоні ризику через тривалу затримку з ухваленням рішення про продовження колективного захисту владою Ізраїлю. На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Ізраїль заявив, що надасть тимчасовий захист 20 000 українських біженців. Примітно, що більшість з них й так перебували в цій країні до повномасштабної війни, лише 5000 осіб були змушені тікати від війни з України.

