Росіяни просунулися в районі шести населених пунктів.

Російські окупанти захопили село Серебрянка в Донецькій області. Про це інформує моніторинговий канал DeepState.

Крім того, повідомляється про просування окупаційних військ РФ в районі шести населених пунктів. Зокрема, окупанти просунулися у Сіверську на Донеччині.

"Ворог окупував Серебрянку, а також просунувся поблизу Дронівки, Свято-Покровського, Званівки, Пазено, у Сіверську та Переїзному", – сказано в повідомленні.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Тим часом у Купʼянську Харківської області зараз відбувається зачистка від російських окупантів, повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

В етері телемарафону він зауважив, що українські захисники знищують загарбників, які досі перебувають у північних та західних районах міста.

"Оскільки це умови міських боїв, оскільки окупанти використовують людей як живий щит, це ще деякий час триватиме. Але вони відрізані від постачання, тож це матиме тільки одне завершення для них", – констатував Трегубов.

Війна в Україні: ситуація на Донеччині

Кілька днів тому у ЗМІ писали, що в місті Сіверську на Донеччині стан справ критичний. Джерела журналістів повідомили, що противник фіксується по всій території міста, окрім території за річкою Бахмутка. Щоб відновити втрачене положення, потрібно залучати резерви.

Тим часом військовий експерт Владислав Селезньов розповів про ситуацію в районі міста Часів Яр. За його словами, ворог повністю не контролює ту ділянку фронту, хоча бої там тривають від березня 2024 року.

Біля Покровська триває операція повітряного прикриття, повідомили в ЗСУ. У 7 корпусі ДШВ заявили про майже 100% знищення ворожих повітряних цілей біля логістичних шляхів.

