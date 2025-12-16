Зокрема, вкрадені будинки і квартири можуть віддавати "нужденним" з подальшою можливістю приватизації.

Російський диктатор Володимир Путін дозволив окупантам вилучати житло українців, які залишили свої домівки через російську агресію, повідомляє The Moscow Times. Це є черговим порушенням міжнародного права з боку РФ.

Таке право окупаційній "владі" в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях правитель РФ дав до 2030 року, підписавши відповідний закон. Вилучати збираються "житлові будинки, квартири і кімнати, які мають ознаки безгосподарного майна" – їх хочуть визнавати власністю регіонів або їхніх муніципалітетів.

При цьому відсутність даних про власника майна або неможливість встановити його за наявними документами не буде перешкодою для вилучення.

Як збираються використовувати майно українців

Згідно з підписаним документом, вкрадене в українців житло можуть цинічно передати громадянам Росії, які проживають на окупованих територіях і втратили житло "через бойові дії, диверсії, теракти або акти агресії проти РФ". Водночас "претенденти" на чужі квартири та будинки не повинні мати іншої нерухомості, придатної для проживання.

Також будинки українців дозволили "виділяти" як службове житло в користування держслужбовцям, військовим, чиновникам, працівникам правоохоронних органів, вчителям і лікарям. Поселити там можуть і місцевих жителів, "які перебувають на обліку як такі, що потребують житла". А після їм відкриють шлях до приватизації майна громадян України.

Крім того, майно можуть передати у федеральну власність, а потім у так званий "Фонд розвитку територій". Він може здавати вкрадене житло в оренду, продавати його, знижувати вартість і проводити закриті угоди без торгів.

"У законі сказано про компенсації, на які можуть претендувати колишні власники квартир і будинків, які втратили право власності. Однак це поширюється тільки на тих, хто отримав громадянство Росії. Порядок компенсацій визначить окупаційна влада", – ідеться в матеріалі.

РФ зібралася вилучати житло українців: що говорить міжнародне право

Згідно з міжнародним правом, яке в Росії продовжують ігнорувати, цей крок може розцінюватися як воєнний злочин.

Згідно зі статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, широке, незаконне і довільне привласнення майна, що не спричинене воєнною необхідністю, може бути кваліфіковане як воєнний злочин.

Четверта Женевська конвенція 1949 року прямо забороняє державі, що окупує, "знищувати рухоме або нерухоме майно, яке не є абсолютно необхідним для військових операцій". І конфіскація або вилучення житла, яке не використовується у військових цілях, підпадає під цю заборону.

Крім того, країна-окупант не має права поширювати своє національне законодавство на окуповану територію з метою зміни прав власності та адміністративного устрою.

Варто зазначити, що міжнародне право також забороняє державі-окупанту вживати заходів, спрямованих на зміну демографічного складу окупованої території.

