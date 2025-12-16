Обсяг поставок сирої нафти продемонтрував найбільше тижневе падіння з моменту вторгнення в Україну.

Військовий бюджет Російської Федерації серйозно постраждав. На ньому позначилося падіння обсягів поставок і зниження цін на нафту, а також триваючі удари українських безпілотників по нафтовидобутку і НПЗ.

Видання Bloomberg пише, що вартість експорту російської нафти впала до найнижчого рівня з січня 2023 року. При цьому середній обсяг поставок нафти значно скоротився.

Розвантаження вантажів стає ще складнішим завданням. З кінця серпня вартість нафти на морі підскочила на 40%, а щонайменше 20 вантажів досі не доставлені.

Багато танкерів зникли з систем стеження в архіпелазі Ріау, на північний схід від Сінгапуру, де полюбляють перевантажувати заборонені іранські барелі. Дані відстеження показують, що з листопада там відбулося щонайменше шість перевантажень російських вантажів, а цього місяця зникли ще шість завантажених танкерів.

Спад доходів Москви збігається з посиленням дипломатичного тиску США на Україну та її європейських союзників для укладення мирної угоди, навіть попри те, що Кремль продовжує бомбардування української газової та енергетичної інфраструктури. Київ, зі свого боку, продовжує завдавати ударів по нафтових активах Росії, розширюючи атаки на виробничі платформи в Каспійському морі та вражаючи все більше танкерів з російською нафтою.

Санкції США проти "Лукойлу" і "Роснефти" тягнуть донизу ціни на російську нафту. Одним із наслідків цього рішення стало суттєве збільшення знижок на московську нафту, оскільки покупці, побоюючись вторинних санкцій, не поспішали купувати "чорне золото" з Росії.

16 грудня стало відомо, що ціни на російську нафту впа ли до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Західні санкції змушують російських нафтовиків збільшувати знижки, а світові ціни на нафту падають.

