Сполучені Штати Америки та країни Європи напрацювали проєкти двох документів, у яких викладається план з підтримки України після досягнення мирної угоди. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

План передбачає зміцнення Збройних сил України, розгортання європейських військ на території країни для стримування нового вторгнення і більш активне використання американської розвідки.

Ще одна частина угоди, яку співрозмовники видання охарактеризували як "оперативний документ між військовими", містить більш детальну інформацію. Зокрема, у ньому викладено, як війська США та Європи співпрацюватимуть із ЗСУ для запобігання спробам Росії захопити більше територій.

Зазначається, що жоден документ поки що оприлюднено не було. Однак, за словами обізнаних осіб, у документі містяться "конкретні директиви, покликані заспокоїти Україну в різних сценаріях можливого вторгнення Росії". Неназваний американський чиновник зазначив, що там "дуже конкретно" описується, як стримувати подальші атаки РФ і карати Москву, якщо вони відбудуться.

Зокрема, першочерговим завданням називають збільшення чисельності Збройних сил України до 800 тисяч у мирний час. За час війни чисельність української армії збільшилася майже до 900 000 осіб.

Але такі сили потребуватимуть "стійкої та значної підтримки" України. Європейський дипломат сказав, що в документі перераховані "дуже конкретні" деталі про військове обладнання, яке необхідне Україні. Однак він не уточнював, про що йдеться.

Також, за даними видання, у документі викладено деталі про військові сили під керівництвом Європи, які допомагатимуть Україні, діючи всередині країни для забезпечення безпеки в повітряному і морському просторі. Докладної інформації про те, які країни розмістять в Україні свої війська, немає. Очікується, що базуватися вони будуть на заході країни.

Водночас прописано, як саме Сполучені Штати допомагатимуть виявляти спроби Росії організувати операції під хибним прапором, що можуть дати їй привід для відновлення військових дій проти України.

Європейські чиновники вперше за довгий час заявили про хорошу співпрацю з американськими переговірниками та президентом Трампом.

"Ми бачимо реальний і конкретний прогрес. Цей прогрес став можливий завдяки узгодженості дій України, Європи та Сполучених Штатів", – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

The Economist пише, що США дають Україні надію, однак про реальну мирну угоду поки що не йдеться. Видання зазначає, що Україна не може погодитися на відмову від території в рамках угоди без надійних гарантій безпеки.

Тим часом представник МЗС РФ заявляє, що країна-агресорка готова до угоди, але не піде на компроміс щодо українських територій. У Кремлі також не погодяться з присутністю військ НАТО на території України.

