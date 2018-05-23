У центрі Миколаєва звалилися електроопори: пошкоджена машина, вулиця перекрита (фото)

10:37, 23 травня 2018
Інциденти
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Один із стовпів впав на автомобіль novosti-n.org

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За словами очевидців, поряд з багатоповерховим будинком, розташованим на цьому відрізку, впало дерево, поваливши опору контактної мережі трамваїв, повідомляють novosti-n. Вона потягнула за собою дроти, які прокладені на цій ділянці, і поваленими виявилися ще п'ять стовпів.

Хто відшкодує власнику понівеченої машини шкоду, незрозуміло \ novosti-n.org

"У кімнаті почув шум, вийшов на вулицю, побачив, як впала гілка і всі стовпи, як доміно завалилися", - розповів мешканець сусіднього будинку.

НП сталася о 08:59.

Один із стовпів впав на автомобіль Honda Civic, припаркований на Потьомкінській. На місці вже працюють поліцейські – правда, хто відшкодує власнику понівеченої машини збиток, незрозуміло.

З людей ніхто не постраждав \ novosti-n.org

Місцеве видання вказує, що на Потьомкінській досить жвавий рух – тут ходять пішоходи, їздять трамваї та автомобілі. З людей ніхто не постраждав тільки дивом.

На місці вже працюють поліцейські \ novosti-n.org
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Теги: #Миколаїв