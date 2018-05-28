На Полтавщині автомобіль зіткнувся з лосем, є загибла

В результаті ДТП загинула жінка-пасажирка авто.

У Полтавській області автомобіль Рено Логан зіткнувся з лосем, загинула жінка-пасажирка авто.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

"Близько 23 години, поблизу села Вікторія Пирятинського району, на автомобільній дорозі Київ - Харків 62-річний водій легковика Рено скоїв зіткнення з лосем, який перебігав дорогу", - уточнюється в повідомленні.

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В результаті зіткнення жінка 1955 року народження, яка перебувала на пасажирському сидінні, отримала несумісні з життям травми і померла на місці. Водій також постраждав, його госпіталізували.

Про те, чи вижив сам лось, не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що в Сумській області п'яний водій збив на смерть дворічного хлопчика і втік.