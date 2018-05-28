Прикордонники затримали росіянина і українця зі старовинними грошима та патефоном (фото)

Виявлені предмети, які, можливо, становлять історичну та культурну цінність, вилучено.

Прикордонники затримали росіянина та українця, які намагались вивезти з України патефон і банкноти часів УНР та царської Росії.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

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Зокрема, повідомляється, що під час оформлення в пункті пропуску "Бачівськ" російського автомобіля Lada прикордонний наряд в багажному відділенні транспортного засобу виявив банкноту Української Народної Республіки "10 шагів" 1918 року випуску та старовинний патефон, виготовлений у 30-х роках минулого століття.

Цього ж дня, оглядаючи в пункті пропуску "Катеринівка" український автомобіль Renault Megane, прикордонники серед особистих речей українця виявили старовинні грошові знаки: купюри "Государственный кредитный билет" номіналом "Один рубль" 1898 року випуску, "Три рубля" 1905 року та "Двадцать пять рублей" 1909 року.

Виявлені предмети, які, можливо, становлять історичну та культурну цінність, вилучено.

На правопорушників складені адміністративні матеріали.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня на КПВВ "Гнутово" в зоні проведення ООС був затриманий громадянин України, який намагався провезти на територію ОРДЛО обладнання для майнінгу криптовалют.