Кулі влучили в легені і серце Бабченка - ЗМІ

Наразі очікується рішення суду на проведення судово-медичної експертизи.

У російського журналіста Аркадія Бабченка випустили три кулі, які могли влучити в легені та серце.

Про це ТСН.uа повідомило джерело в правоохоронних органах.

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За попередніми оцінками судмедекспертизи, всі три кулі залишилися в тілі. "Вхідних отворів - три. Вихідних не видно. Тобто сліпі поранення - кулі в тілі. Кровотеча з рота - характерна ознака поранення легенів. Ну і серце, швидше за все. Проведуть розтин - все встановлять, але загалом у первинній оцінці - картина досить проста", - зазначило джерело.

Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили в Дніпровському районі Києва на порозі будинку, в якому він мешкав, увечері 29 травня.

Поліція проводить розслідування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку заявив, що Москва завжди вважала Бабченка своїм ворогом.

Він зазначив, що ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством журналіста, але Росія причетна до аналогічних вбивств у минулому.