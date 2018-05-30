Бійка з фанатами "Ліверпуля" перед фіналом ЛЧ у Києві: поліція оголосила двох осіб у розшук

За словами начальника столичної поліції, їх буде знайдено і притягнуто до кримінальної відповідальності.

Двох осіб, які напали на іноземних вболівальників 24 травня у Києві, оголосили в розшук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Андрій Крищенко.

“Пред’явлено двом особам підозри у скоєнні цього злочину. Інших ми встановлюємо. Суд повинен був обрати їм запобіжний захід у неділю. Вони не з’явилися до суду, не зважаючи на виклик. І вони оголошені у розшук. Ми їх знайдемо і притягнемо до кримінальної відповідальності”, - запевнив він.

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При цьому Крищенко уточнив, що підозрювані - громадяни України, а всього нападників було 8, а не 20, як фігурує у деяких Інтернет-ЗМІ. Також начальник столичної поліції зазначив, що кримінальне провадження було відкрите правоохоронцями, незважаючи на небажання іноземних вболівальників спілкуватися з поліцією.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, у Києві 24 травня ввечері 20 хуліганів напали на фанатів «Ліверпуля», які вечеряли в ресторані на вулиці Велика Васильківська. Нападники жбурляли у вболівальників склянки та меблі. У фанатів порізані голови та шиї.

Поліція кваліфікувала бійку, в якій постраждали вболівальники футбольного клубу «Ліверпуль», як групове хуліганство. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.