Поліція затримала двох нападників на футбольних фанатів у центрі Києва

У бійці постраждало двоє іноземців.

Під час нападу на футбольних фанатів у кафе неподалік НСК "Олімпійський" постраждало двоє іноземців. Поліція затримала двох учасників бійки.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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«Правоохоронці затримали двох осіб, котрі брали участь у бійці, і до управління поліції доставили двох постраждалих іноземців. Під час спілкування затримані відмовилися надавати будь-які пояснення щодо події, посилаючись на норми статті 63 Конституції України (особа може не свідчити проти себе - УНІАН), а потерпілі - відмовилися від написання заяв», - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

На нападників склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Як повідомляв УНІАН, увечері, 24 травня, в Києві група невідомих у масках напала на уболівальників "Ліверпуля", які приїхали в українську столицю на фінал Ліги чемпіонів.