У Львові поліцейський-сутенер давав капітану хабарі за відгули

У Львові викрили співробітника батальйону спецпризначення поліції у сутенерстві. Він систематично не виходив на роботу, за що платив одному із своїх керівників.

Прокуратурою Львівської області, за оперативного супроводу працівників Служби безпеки та Департаменту внутрішньої безпеки у Львівській області, 29 травня було викрито працівника Батальйону поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції у Львівській області, який займався сутенерством.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, за цим фактом зловмиснику повідомлено про підозру за ч.2 ст.303 КК України (сутенерство).

У відомстві також повідомили, що «водночас встановлено, що вказаний працівник систематично не виходив на роботу, а за укриття такого факту надавав неправомірну вигоду одному із своїх керівників».

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«30 травня, о 23:45, у Львові, в порядку ст.208 КПК України, вказаного керівника під час безпосереднього отримання ним неправомірної вигоди у сумі 6500 грн від підлеглого працівника, було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовою особою). 31 травня йому повідомлено про підозру, на даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», - інформує прокуратура.

У прокуратурі також зазначили, що в ході проведення досудового розслідування «встановлено ще декількох працівників, які систематично не здійснюють вихід на роботу та у встановленому законом порядку не виконують свої службові обов’язки за що надають неправомірну вигоду своєму командиру».

У прес-центрі Служби безпеки України уточнили, що викрили на вимаганні одного з керівників батальйону поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції у Львівській області.

«Правоохоронці встановили, що капітан поліції організував механізм отримання неправомірної вигоди від особового складу підрозділу. Командир вимагав від підлеглих «відсоток» від заробітної плати за незаплановані «відгули». Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час отримання чергового хабара в розмірі 6500 грн. Операція з викриття незаконних дій посадовця проводилась співробітниками управління СБУ в Рівненській області спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції», - повідомляє прес-центр СБУ.

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