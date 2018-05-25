У Запоріжжі поліцейський та його цивільна дружина продавали метамфетамін

Дільничний офіцер Заводського відділення поліції Запоріжжя і його спільниця збували метамфетамін на території обласного центру.

У Запоріжжі співробітники поліції спільно з прокуратурою області затримали поліцейського за підозрою у збуті наркотиків.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Працівники Запорізького управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції отримали інформацію про те, що група осіб, до складу якої входить поліцейський, займається збутом психотропної речовини на території Запоріжжя.

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Під час перевірки встановлено, що дільничний офіцер Заводського відділення поліції Запоріжжя і його цивільна дружина збували особливо небезпечну психотропну речовину - метамфетамін. Злочинну діяльність правоохоронця і його спільниці задокументовано. Речові докази вилучено.

Підозрюваних затримали вчора, 24 травня.

Прокуратура Запорізької області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Як повідомляв УНІАН, раніше на Київщині затримано поліцейських, які збували амфетамін та вимагали з клієнтів хабарі.