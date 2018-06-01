Справа Бабченка: прокурори спростовують слова підозрюваного у його співробітництві з контррозвідкою

За словами прокурора Кравченка, він перевірив цю інформацію після заяви підозрюваного.

Підозрюваний в організації замовного вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченко у Києві Борис Герман не співпрацював з контррозвідкою і не є співробітником Служби безпеки України.

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Як перед кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор Руслан Кравченко після засідання Шевченківського районного суду міста Києва, під час якого підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

"Та інформація, якою ми володіємо, не підтверджує дану інформацію (про співпрацю Германа з контррозвідкою - УНІАН), це не правда. Він не є і не був агентом Служби безпеки України чи контррозвідки, яка є структурним підрозділом СБУ", - заявив він.

За словами прокурора, він перевірив цю інформацію після заяви підозрюваного у ході судового засідання.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на Бабченка, який живе в Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

В організації замаху підозрюється Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер» - єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні.

У свою чергу, підозрюваний заявив, що про те що вбивство буде не справжнім він знав і організація цього інсценованого вбивства відбувалась в рамках співпраці з контррозвідкою.