На Житомирщині підліток під час селфі на даху потяга отримав опіки майже половини тіла

Дитина зазнала травм близько 19.00, працівник залізниці знайшов підлітка близько 22.00 й викликав медиків.

На Житомирщині 10-річний підліток під час селфі на даху вантажного потяга отримав опіки близько 40% тіла.

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Як сьогодні повідомили кореспондента УНІАН у відділі комунікації поліції Житомирської області, ввечері 1 червня до реанімаційного відділення Коростенської лікарні було госпіталізовано 10-річного хлопчика з термічними опіками тіла, які він отримав під час фотографування на даху вантажного потяга на станції Ушиця Коростенського району.

Попередньо встановлено, що дитина зазнала травм близько 19.00, працівник залізниці знайшов підлітка близько 22.00 й викликав медиків швидкої допомоги.

За інформацією лікарів, хлопчик отримав термічні опіки електрострумом близько 40% тіла, наразі його стан тяжкий.

За цим фактом поліцією розпочато кримінальне провадження.