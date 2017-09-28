У Житомирі 13-річний підліток отримав сильні опіки, роблячи селфі на даху поїзда

У Житомирі поліція встановлює обставини тяжкого травмування електрострумом 13-річного підлітка, який робив фото на даху потяга. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

За попередніми даними, хлопець вибрався на дах електропотяга та зазнав травм від ураження електрострумом. Зараз підліток у тяжкому стані знаходиться у лікарні. Поліцією розпочато розслідування.

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Так, 27 вересня близько 18.50 до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про травмування підлітка на одній із залізничних колій неподалік Житомирського залізничного вокзалу.

«На місці події працівники слідчо-оперативної групи поліції з’ясували, що хлопець спробував залізти на вагон електропотяга, аби зробити фото. Він доторкнувся до електричної дуги, унаслідок чого зазнав ураження. Очевидцем події став місцевий охоронник, який і викликав швидку допомогу та поліцію», - уточнили правоохоронці.

13-річного житомирянина було госпіталізовано до Житомирської обласної лікарні. За оцінками медиків, він отримав опіки близько 60% тіла та знаходиться у тяжкому стані.

Нині поліцейські з’ясовують причини та обставини події. Попередня правова кваліфікація – ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі при спробі зробити селфі на даху потяга загинув підліток.