Депутата, який вкусив поліцейського під час протистояння "Батьківщини" і БПП у Цеберково, випустили з-під варти

Депутат наполягає, що інцидент надуманий, і він нікого не кусав: "Можливо, правоохоронець зачепився за щось гостре, коли на виборчій дільниці сталася штовханина".

Великомихайлівський районний суд Одеської області обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту депутату Чорноморської міської ради Василю Бугайчуку (фракція «Батьківщина»), який підозрюється в тому, що 3 червня в селі Цебриково під час конфлікту на виборчій дільниці вкусив поліцейського.

Як повідомили УНІАН у близькому оточенні депутата, відповідний запобіжний захід строком на 2 місяці було обрано депутату напередодні.

Зокрема, арешт передбачає перебування вдома з 20.00 до 8.00.

Адвокат депутата міськради і сам підозрюваний наполягають, що інцидент «з укусом пальця» - надуманий, Бугайчук нікого не кусав.

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«Тому у прокуратури немає жодних доказів того, що Василь кусався або вчиняв інші насильницькі дії стосовно поліцейського. Можливо, правоохоронець зачепився за щось гостре, коли на виборчій дільниці сталася штовханина», - сказав УНІАН представник політсили.

За його даними, до обрання запобіжного заходу член обласного бюро ВО «Батьківщина» Бугайчук перебував у ізоляторі тимчасового тримання Роздільнянського відділу поліції.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня в поліції поінформували, що один із депутатів міськради Чорноморська в селі Цебриково Великомихайлівського району Одеської області під час конфлікту на виборчій дільниці вкусив поліцейського і завдав йому тілесних ушкоджень. Депутата затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За словами представника Одеської обласної держадміністрації, протистояння в Цебриково відбувалося між представниками «Батьківщини» і БПП.

Нагадаємо, в липні 2016 року в Чорноморську Одеської області на Бугайчука було скоєно замах. В результаті депутат дістав поранення ноги і був доставлений до лікарні. Тоді відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство).

Як повідомляв УНІАН, нещодавно мер Дрогобича вдарив активіста.