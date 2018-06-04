Мер Дрогобича Кучма вдарив активіста (відео)

Міський голова вказав, що буде бити кожного, хто посміє називати його злодієм.

Дрогобицький міський голова Тарас Кучма вдарив активіста, який назвав його злодієм та бандитом.

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Як повідомляє місцеве видання «Форпост», інцидент трапився, коли до мера прийшла громада із питанням щодо незаконного сміттєзвалища на одному із комунальних підприємств міста.

В ході зустрічі міський голова вдарив одного з чоловіків, який назвав його злочинцем. Кучма, як зазначається, додав, що буде бити кожного, хто посміє називати його злодієм.

ZAXID.NET, тим часом, повідомляє, що мешканці Дрогобича сьогодні заблокували дорогу до місцевого комунального підприємства, де облаштоване сміттєзвалище. Активісти заблокували вантажівки із сміттям.

Як повідомляв УНІАН, у міськраді Нікополя суперечка переросла у збройне протистояння - відео стрілянини на засіданні Нікопольської міськради вивчають у поліції.