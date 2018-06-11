В Одесі на традиційному місці збору русофілів виявили труп (фото)

Тіло чоловіка виявлено на Куликовому полі в Одесі.

На Куликовому полі в Одесі виявили труп. На місці працює слідчо-оперативна група.

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Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Одеської області, тіло чоловіка, на вигляд якому 35 років, без зовнішніх ознак насильницької смерті.

Особу померлого й обставини його загибелі поліція встановлює. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань попередньо по 1 ч. ст. 115 (природна смерть) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня пасажири столичного метрополітену на платформі станції метро "Кловська" виявили труп чоловіка.