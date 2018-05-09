У київському метро виявили труп
14:47, 09 травня 2018Інциденти
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На платформі станції метро "Кловська" виявили труп чоловіка.
Поліцейські з'ясовують всі обставини смерті чоловіка / Facebook Serg Kharchenko
У середу, 9 травня, пасажири столичного метрополітену на платформі станції метро "Кловська" виявили труп чоловіка.
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Про це повідомив користувач Facebook Serg Kharchenko.
"Метро Кловська. На станції медики і поліція. Оформляють папери. На платформі лежить тіло чоловіка", - написав він.
Поліцейські з'ясовують всі обставини смерті чоловіка.
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