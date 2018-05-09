У київському метро виявили труп

На платформі станції метро "Кловська" виявили труп чоловіка.

У середу, 9 травня, пасажири столичного метрополітену на платформі станції метро "Кловська" виявили труп чоловіка. Читайте такожУ Києві в колекторі теплотраси виявили труп Про це повідомив користувач Facebook Serg Kharchenko. "Метро Кловська. На станції медики і поліція. Оформляють папери. На платформі лежить тіло чоловіка", - написав він. Поліцейські з'ясовують всі обставини смерті чоловіка.

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