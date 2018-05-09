У київському метро виявили труп

14:47, 09 травня 2018
Інциденти
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Поліцейські з'ясовують всі обставини смерті чоловіка / Facebook Serg Kharchenko

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Про це повідомив користувач Facebook Serg Kharchenko.

"Метро Кловська. На станції медики і поліція. Оформляють папери. На платформі лежить тіло чоловіка", - написав він.

Поліцейські з'ясовують всі обставини смерті чоловіка.

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Теги: #метро#Киев