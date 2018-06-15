В Одесі затримали групу фальшивомонетників (відео)

Організатор угруповання здійснював координацію членів банди, перебуваючи у в'язниці.

В Одесі вчора затримали групу фальшивомонетників, якими керував організатор, перебуваючи у в'язниці.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України спільно з працівниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури знешкодили організоване злочинне угруповання, яке займалось придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом підробленої валюти.

Правоохоронці встановили, що зловмисники збували підроблені купюри за ціною, що становила 30-40% від їх номіналу. Серед підробок були банкноти як української, так і іноземної валюти. До складу групи входили п'ятеро осіб, троє з яких - громадяни однієї з країн Кавказького регіону. При цьому, як зазначається, організатор злочинної групи керував діями спільників, перебуваючи в місцях позбавлення волі.

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Слідчі Національної поліції під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій задокументували систематичні факти збуту підроблених банкнот.

«14 червня під час проведення спецоперації, учасників злочинної групи затримано. Затримання відбулося під час спроби зловмисників продати черговий «транш» підроблених коштів у розмірі 9 тис. євро», - повідомили в поліції.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання під час продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку або голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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