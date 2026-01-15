Магія світла: парк вогнів на ВДНГ під снігом засяяв по-новому (фоторепортаж, відео)

Ще з початку грудня 2025 року на столичному ВДНГ, після дворічної перерви, відновив роботу парк світлових інсталяцій "Illuminarium. Магія світла".
Загалом на території парку встановлено понад 200 фігур у формі каркасів, обтягнутих гірляндами, різних розмірів та форм.
Тут є олені, метелики, гноми, ялинки, зірки, кульки та багато іншого.
Коли ж на початку січня 2026 року Київ засипало снігом, атмосфера в парку стала ще більш магічна.
Як працює Illuminarium на ВДНГ цього року
Парк відкритий щодня з 16:00 до 22:00, фізично квитки можна придбати в касах до 21:30. Також вони продаються онлайн.
Вартість дорослого квитка становить 350 гривень, дитячого – 250 гривень. Є пільгові та сімейні пропозиції.
Що ще киянам підготувала цьогорічна "Зимова країна" на ВДНГ у Києві, читайте в нашому окремому матеріалі.
