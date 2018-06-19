У Дніпрі невідомі пустили з рейок вантажний потяг (фото, відео)

Інформацію про інцидент передали правоохоронцям, на місці працює комісія УЗ.

На станції Нижньодніпровськ-Вузол (місто Дніпро) через крадіжку верхньої будови колії сталося сходження локомотива та 15 вантажних вагонів.

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Про це повідомляє пресс-служба «Укрзалізниці». Зазначається, що інцидент стався близько 4-ї ночі. Інформацію про інцидент передали правоохоронцям, на місці працює комісія УЗ.

«Сходження сталося через розкрадання злодіями болтів та скріплень головної колії № 3 станції. Вісім вагонів, що зійшли з рейок, були навантажені прокатом, трубною заготовкою та дизпаливом (5,1 та 2 відповідно), сім – порожніх», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок інциденту пасажирські поїзди далекого сполучення не затримуються. На 01:03 запізнився на прибуття приміський поїзд Дніпро – Орлівщина. Приміський поїзд Красноград – Дніпро на цей час затримується на 01:13, Дніпро – Орлівщина - на 01:55.

«Залізничники занепокоєні ситуацією, яка склалася через несанкціоновані втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту. Кількість випадків навмисних пошкоджень та розкрадань елементів техніки та інфраструктури постійно збільшується», – вказали в «Укрзалізниці».

Залізничники стверджують, що неодноразові звернення до МВС та СБУ з цього приводу бажаного ефекту не дають.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці, витоку пального з вагонів-цистерн не сталось. Загиблих та постраждалих немає. Наразі проводиться перевантаження металу в інші вагони. Тривають відновлювальні роботи.

У січні повідомлялось про масштабну аварію на Закарпатті. У селі Сіль вантажний потяг з'їхав з рейок.