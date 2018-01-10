На Закарпатті вантажний потяг зійшов з рейок (фото, відео)
16:14, 10 січня 2018Інциденти
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В Закарпатській ОДА повідомили, що ситуація перебуває під контролем, вагони вже повернули на рейки.
На Закарпатті сталася масштабна аварія.У селі Сіль вантажний потяг з'їхав з рейок.
Відео: YouTube Yuriy Tsybyk.
Як пише "Закарпатський Кореспондент", інформацію підтвердили у Закарпатській ОДА та запевнили, що ситуація під контролем. Вагони повертають на рейки та відправляють за місцем призначення.
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Раніше стало відомо, що у Вашингтоні пасажирський потяг впав з моста на автостраду.
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