Трамп стає 'кульгавою качкою' і втрачає вплив навіть у своїй партії, - The Atlantic

З наближенням завершення 2025 року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, здається, втратив свій вплив і став набагато менш значущим. Про це пише видання The Atlantic.

Автори матеріалу нагадують, що коли він повернувся до влади, Трамп і його команда видали понад 140 указів. Контрольований республіканцями Конгрес американський лідер підкорив своїй волі. Він також "розформував значну частину федеральної бюрократії" і "підкорив собі впливові інституції, зокрема престижні університети та юридичні фірми, вимагаючи, щоб його кільце цілували, а його гаманець поповнювали".

Економічні та дипломатичні відносини Вашингтона зі світом теж зазнали змін. Трамп також розмірковував про третій термін на посаді президента.

"Але з наближенням кінця 2025 року Трамп здається набагато менш значущим. Його партія зазнала поразки на останніх виборах. Його рейтинги навіть у тих питаннях, які були його візитівкою – економіка, імміграція – різко впали. Він, здається, втратив зв'язок з тим, що забезпечило йому перемогу на виборах, і замість цього зосередився на дрібних і самозвеличувальних проектах. Поки американці турбуються про доступність товарів і послуг, Трамп і його родина отримали шалені прибутки від його перебування на посаді", – акцентує видання.

Тепер республіканці відкрито протистоять Трампу, демократи почали його випереджати. Без відповіді залишаються питання, що виникли навколо скандалу з Джеффрі Епштейному, сказано в матеріалі.

Журналісти зауважують, що кожен президент є "кульгавою качкою" з моменту, коли він вдруге складає присягу. Однак багато хто зміг відстрочити своє падіння до проміжних виборів. Коли політичний капітал вичерпано, вони, як правило, зосереджуються на речах, над якими все ще мають контроль – як-от зовнішня політика та створення спадщини.

Не пробувши на посту президента навіть рік, Трамп, здається, вже цього досягнув. Він зосередився на прагненні отримати Нобелівську премію миру та вигідних ділових угодах. До Білого дому завітали низка світових лідерів, а сам Трамп збільшив кількість закордонних поїздок.

Американський лідер хоче залишити і "фізичний" слід у країні, додавши своє ім'я до назви Кеннеді-центру, замовивши будівництво величезної арки та організувавши перебудову самого Білого дому.

Така короткозора зосередженість турбує республіканців, які зараз б'ють на сполох щодо можливого розгрому під час проміжних виборів наступного року, пише видання. Рейтинги президента США падають, а серед республіканців дехто починає замислюватися про життя після Трампа.

Зазначається, що у базі MAGA існують глибокі розбіжності. Проте є і ті, хто готовий зробити певні кроки до "успадкування мантії Трампа" – зокрема і чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Жоден республіканець не наважувався навіть вимовити слово "2028" з остраху спровокувати Трампа. Але це змінюється. А найшвидший спосіб стати "кульгавою качкою" – це втратити власну партію", – наводить автор слова одного з наближених зовнішніх радників.

Адміністрація президента США та його команда ініціюють та схвалюють показові, але юридично сумнівні, перейменування установ і об’єктів на честь Дональда Трампа. У ЗМІ вважають, що такі рішення неодмінно будуть скасовані його наступниками.

Не так давно Трамп оголосив повну блокаду підсанкційних нафтових танкерів Венесуели. Режим країни американський лідер визнав "іноземною терористичною організацією" через тероризм, контрабанду наркотиків і торгівлю людьми.

