Нацгвардійці знищили російський 'Солнцепьок' за $8 мільйонів (відео)

Бійці Національної гвардії України знищили важку вогнеметну систему "Солнцепьок" російських окупаційних військ.

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко. За його словами, вполювали ворожу систему захисники з лав підрозділу ударних БПЛА Lasar’s Group.

"В межах нещодавньої операції пілоти Lasar’s Group спалили черговий ТОС-1А "Солнцепьок". Ціль працювала по передових позиціях Сил оборони України.⁣⁣ Коли техніка противника наносила вогонь, її зафіксувала аеророзвідка 32 ОМБр. Після отримання інформації від побратимів пілоти важких бомберів Lasar’s Group влучно відпрацювали по ворожій цілі", – розповів Півненко.

Відео дня

Командувач Нацгвардії зауважив, що "Солнцепьок" – це важка вогнеметна система, яка стріляє термобаричними боєприпасами. Її призначення – знищення легкоброньованої, автомобільної техніки, а також будівель і споруд.⁣⁣

⁣⁣Примітно, що вартість такої установки становить близько 8 мільйонів доларів. 

Втрати Росії в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення станом на 24 грудня 2025 року загальні втрати ворога в особовому складі перевалили за 1,2 мільйона. Знищено також тисячі одиниць ворожої техніки, зокрема – понад 400 літаків. 

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни щомісяця втрачають майже 30 тисяч солдатів убитими.

Вас також можуть зацікавити новини: