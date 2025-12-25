Нацгвардійці знищили російський 'Солнцепьок' за $8 мільйонів (відео)

Ворожа система працювала по передових позиціях Сил оборони України.

Бійці Національної гвардії України знищили важку вогнеметну систему "Солнцепьок" російських окупаційних військ.

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко. За його словами, вполювали ворожу систему захисники з лав підрозділу ударних БПЛА Lasar’s Group.

"В межах нещодавньої операції пілоти Lasar’s Group спалили черговий ТОС-1А "Солнцепьок". Ціль працювала по передових позиціях Сил оборони України.⁣⁣ Коли техніка противника наносила вогонь, її зафіксувала аеророзвідка 32 ОМБр. Після отримання інформації від побратимів пілоти важких бомберів Lasar’s Group влучно відпрацювали по ворожій цілі", – розповів Півненко.

Командувач Нацгвардії зауважив, що "Солнцепьок" – це важка вогнеметна система, яка стріляє термобаричними боєприпасами. Її призначення – знищення легкоброньованої, автомобільної техніки, а також будівель і споруд.⁣⁣

⁣⁣Примітно, що вартість такої установки становить близько 8 мільйонів доларів.

Втрати Росії в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення станом на 24 грудня 2025 року загальні втрати ворога в особовому складі перевалили за 1,2 мільйона. Знищено також тисячі одиниць ворожої техніки, зокрема – понад 400 літаків.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни щомісяця втрачають майже 30 тисяч солдатів убитими.

