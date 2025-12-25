Трамп заявив, що має повернутися до питань України, Росії та Китаю, попри різдвяні свята

За словами американського лідера, йому потрібно зайнятися вирішенням важливих питань щодо цих країн.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що знову повертається до активної роботи над питаннями, які повʼязані з Україною, Росією та Китаєм. За його словами, таким питанням потрібно приділяти першочергову увагу. Про це він заявив під час різдвяного заходу у Білому домі.

Відомо, що ввечері 24 грудня американські ЗМІ опублікували графік президента на день. Свій ранковий час Трамп провів, граючи в гольф, а ввечері говорив з дітьми телефоном, обговорюючи подорож Санта-Клауса по світу.

Під час однієї з розмов американський лідер наголосив, що хотів би говорити з дітьми значно довше, проте державні справи змушують його звертати увагу на серйозніші теми.

"Можна було б так говорити весь день. Але нам потрібно повернутися до Китаю, Росії, України. Нам потрібно повернутися до інших справ, хоча цим можна було б займатися весь день", - зауважив президент США.

Політика Трампа щодо України - останні новини

Раніше президент США оцінив обговорення мирного плану щодо війни в Україні. За його словами, переговори між Україною та Росією тривають та йдуть "нормально".

"Ми розмовляємо, переговори йдуть добре, але ви знаєте, що я закінчив вісім воєн. І вважаю, що з Росією та Україною поки ще не вирішено", - зауважив Трамп.

Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Трампа захоплювати кораблі з нафтою РФ та передати Tomahawk Україні. Також він заявив, що очікує на те, що очільник Білого дому підтримає законопроєкт про введення тарифів на купівлю російської нафти та визнання Росії державою-спонсором тероризму за викрадення українських дітей.

"Якщо він (Путін - ред.) цього разу скаже "ні", ось що, я сподіваюся, зробить президент Трамп. Підпише мій законопроєкт, у якого 85 співавторів, і введе тарифи проти таких країн, як Китай, які купують дешеву російську нафту", - наголосив Грем.

