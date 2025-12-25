В Одесі вимушено запровадили аварійні відключення світла: що сталося

За словами очільника Одеської МВА, комунальні та аварійні служби міста працюють у посиленому режимі.

В Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення, аби не допустити перевантаження пошкодженого обладнання. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

За його словами, ситуація в місті залишається контрольованою.

"Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи. Пункти незламності в місті працюють: вони відкриті та укомплектовані всім необхідним", - запевнив посадовець.

Лисак додав, що в Одесі комунальні та аварійні служби міста працюють у посиленому режимі.

Як повідомляв УНІАН, через атаки РФ по Одесі у море потрапили тонни олії. Екологи вважають це екологічною катастрофою та попереджають про наслідки.

"Тепер, коли забруднення зайшло в Одеську затоку, екологічні й економічні наслідки будуть значними. Найгірше те, що Одеська затока працює як пастка для поверхневої плівки. Те, що у відкритому морі могло б розтягнутися, тут накопичується і прибивається до нашого берега. Саме тому наслідки будуть довготривалими та тяжкими - для екосистем, міста і людей", - наголосив керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

Водночас речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що своїми атаками по Одесі Росія прагне відрізати Україну від моря. За його словами, зараз РФ активніше застосовує засоби повітряного нападу.

"Їхні мрії, які безпосередньо корелюються з їхніми планами, нікуди не поділися. Устами російського диктатора, вони їх озвучують - бажання відрізати Україну від моря. Для України море - це 90% експортно-імпортних операцій, для нас це надважливо. Тому ВМС України роблять все, щоб морський коридор працював й надалі", - зауважив Плетенчук.

