Затриманим у Словаччині українцем виявився екс-керівник штабу батальйону «Правого сектора» – ЗМІ

Колишній член ДУК ПС перебував у розшуку понад два роки.

Громадянином України, затриманим в Словаччині за підозрою в тероризмі, виявився колишній член українського Добровольчого корпусу "Правий сектор", екс-начальник штабу 1-ого (закарпатського) запасного батальйону ДУК Володимир Гласнер.

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Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Відзначається, що з 31 травня 2016 року Гласнер перебував у розшуку за запитом Закарпатської прокуратури. Його звинувачують за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ст. 129 (погроза вбивством), ст. 258 (теракт), ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу.

Перший запасний батальйон ДУК "Правий сектор" був створений 22 липня 2014 року в Ужгороді на базі діючого підрозділу силового блоку «Правого сектора» Закарпатської області.

Володимир Гласнер увійшов до структури закарпатського "Правого сектора" вже після перемоги ужгородського Майдану. До цього в революційній чи патріотичній діяльності його не помічали.

Після того, як Гласнер увійшов до керівництва "ПС" Закарпаття, на його адресу почали лунати звинувачення у використанні партійного бренду для налагодження контрабандистской діяльності. Його звільнили від обов'язків керівника штабу батальйону ДУК у березні 2015 року.

Раніше повідомлялося, що в словацькому місті Кошице правоохоронці затримали за підозрою в тероризмі українця з підробленим угорським паспортом. Місцевий прокурор Мілан Філічко повідомив журналістам, що підозрюваного затриманого за запитом з київського Інтерполу.

За його словами, чоловік проживав у Кошице близько двох років. Правоохоронці ідентифікували його справжнє ім'я як "Володимир Г".