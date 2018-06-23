СБУ затримала велику контрабанду сигарет з Придністров'я до ЄС

Правоохоронці зупинили в Київській області два мікроавтобуси, які прямували з Придністров'я, і виявили у них більш як 600 коробів сигарет білоруського виробництва без марок акцизного збору.

Служба безпеки України затримала контрабанду сигарет вартістю 3,7 млн грн, яку учасники міжнародних угруповань намагалися переправити з території невизнаної республіки Придністров'я до країн Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Одеській області, співробітники регіонального управління та центрального департаменту СБУ в ніч на 22 червня викрили механізм транспортування сигарет через територію України до країн ЄС.

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«Сигарети білоруського виробництва ввозилися з ПМР на ділянці державного кордону в Одеській області. Надалі зловмисники планували переправити тютюнові вироби до країн Євросоюзу через пункти пропуску і поза пунктами митного контролю в так званих ділянках «зеленого кордону» у Волинській області», - повідомили у відомстві.

Зокрема, правоохоронці зупинили два мікроавтобуси на території Київської області. Під час огляду автомобілів співробітники СБ України виявили понад 600 коробів сигарет без марок акцизного збору, які перевозилися без будь-яких товарно-супровідних документів. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 3,7 млн грн.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.