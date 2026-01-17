Росія рапортує про захоплення Привілля на Донеччині: у ЗСУ відреагували

Також військові розповіли про ситуацію в Покровську та Мирнограді.

Міністерство оборони країни-окупанта Росії заявило про нібито захоплення населеного пункту Привілля Донецької області. У Збройних силах України це заперечили.

Як зауважили в Угрупованні військ "Схід", Привілля перебуває під контролем Сил оборони. Українські підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на визначених рубежах.

"Заява міноборони держави-агресора про нібито захоплення Привілля не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямована на створення ілюзії успіхів, яких насправді не існує", – наголосили військові.

Відео дня

Зазначається, що на Слов’янському напрямку також триває оборона населеного пункту Закітне. Ворог проводить постійні штурмові дії, але успіху не має.

Водночас у Мирнограді українські підрозділи контролюють північну частину міста. Українські захисники вживають заходів, аби не допустити подальшого просування ворога.

"Сили оборони України продовжують контролювати північну частину Покровська. Усі переміщення ворога своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику", – сказано в повідомленні.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними проєкту DeepState, російські окупаційні війська просунулися поблизу Свято-Покровського та Федорівки. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Тим часом речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що, за даними розвідки, ворог почав перекидати десантників на Оріхівський та Гуляйпільський напрямки. За його словами, поповнення беруть з Херсонського напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: