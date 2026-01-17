Канада та Китай оголосили про нове стратегічне партнерство: що воно передбачає, - NYT

Під час передвиборчої кампанії Марк Карні казав, що Китай становить найбільшу загрозу безпеці Канади, однак тепер відмовився від цієї заяви.

Канада і Китай оголошують про нове стратегічне партнерство, у рамках якого Оттава знизить мита на деякі китайські електромобілі, а Пекін зробить те саме для канадських продуктів з каноли.

Як повідомляє The New York Times, таку заяву було зроблено в п'ятницю, 16 січня, під час історичного державного візиту прем'єр-міністра Канади Марка Карні до Китаю. Там він оголосив, що Канада дозволить ввезти на канадський ринок до 49 000 китайських електромобілів за пільговою митною ставкою 6,1 %. Поточна ставка становить 100% – її Канада запровадила у 2024 році на вимогу США.

Журналісти зазначають, що ці зміни сигналізують про важливий розрив із США, оскільки Канада прагне терміново диверсифікувати торговельних партнерів і зменшити залежність від Вашингтона. Зазначається, що хвилювання у відносинах між країнами призвели до майже повного замороження торговельних переговорів. Перегляд угоди про вільну торгівлю, яка включає Мексику, очікується пізніше цього року.

Більше того, Карні заявив, що для Канади Китай став більш "передбачуваним" партнером для співпраці, ніж США.

Декан Інституту міжнародних досліджень Фуданьського університету в Шанхаї Ву Сіньбо висловив думку, що Китай розглядає Канаду "не тільки як важливого економічного партнера, але й як корисну дипломатичну противагу у відносинах зі Сполученими Штатами".

Інші аспекти партнерства між Канадою і Китаєм

За словами Карні, в межах угоди про зниження мит на електромобілі Китай зробить "значні інвестиції в автомобільний сектор Канади". Крім того, буде знижено мита на канадське насіння каноли до загальної ставки приблизно 15 відсотків. Зараз вона становить 85%.

Також очікується скасування 100% мит на канолову муку, що полегшить становище важливого канадського сільськогосподарського сектора. Автори зазначають, що у Китаї одразу не підтвердили оголошення Карні.

Премʼєр Канади додав, що Китай дозволить безвізовий в'їзд канадським туристам, що є зміною поточної політики:

"Президент Сі і я оголошуємо, що Канада і Китай встановлюють нове стратегічне партнерство".

Відносини між Китаєм та Канадою

Відповідно до опублікованих підсумків зустрічі, Китай вітає можливість налагодити відносини з Канадою, яка віддаляється від США. Однак лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що обидві країни повинні ставитися одна до одної з повагою, і застеріг від критики внутрішніх справ Китаю та ситуації з правами людини в цій країні.

"Дипломатичні відносини між двома країнами були розірвані в 2018 році, коли Китай безпідставно затримав двох канадських громадян після того, як Канада заарештувала китайського бізнесмена, якого розшукували в США. Усі троє були звільнені в результаті обміну в 2021 році, але відносини між Канадою і Китаєм до цього часу залишалися практично замороженими", – нагадало видання.

Крім того, під час передвиборчої кампанії Карні казав, що Китай становить найбільшу загрозу безпеці Канади. Примітно, що в пʼятницю він відмовився від цієї заяви.

Коментуючи ситуацію з правами людини в Китаї, пан Карні сказав, що Канада має бути прагматичною у досягненні економічних і торговельних угод з Китаєм, де це можливо:

"Ми сприймаємо світ таким, яким він є, а не таким, яким ми хотіли б його бачити", – додав він.

Партнерство Канади і Китаю: що кажуть експерти

Прем'єр-міністр Саскачевану Скотт Мо привітав цю новину. Цю провінцію називають батьківщиною вирощування Каноли. За його словами, угода є "дуже позитивним сигналом, який відновить існуючі обсяги торгівлі та відкриє нові можливості для канадців".

Водночас премʼєр-міністр провінції Онтаріо, де зосереджена автомобільна промисловість Канади, розкритикував зниження мит на китайські електромобілі.

"Федеральний уряд запрошує потік дешевих електромобілів китайського виробництва без будь-яких реальних гарантій рівних або негайних інвестицій в економіку Канади, автомобільний сектор або ланцюг поставок", – заявив він.

Канада і США

Раніше видання Bloomberg писало, що на тлі військової операції США в Венесуелі та погроз американського лідера Дональда Трампа в бік Гренландії, у Канаді побоюються, що можуть стати наступною ціллю.

Деякі експерти навіть не виключають сценарій "військового примусу" з боку США. Більшість аналітиків сумніваються, що армія США почне військове вторгнення в Канаду. Однак Трамп може вдатися до нанесення шкоди канадській економіці. На цьому тлі Оттава намагається диверсифікувати свою торгівлю.

