У Києві не відключатимуть електроенергію будинкам, в яких немає опалення

У Києві не відключатимуть електроенергію у будинках, в яких немає тепла. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"У будинках, де тепло ще не відновили, електропостачання відключати не будуть", - уточнив він.

Він зазначив, що наразі у Києві аварійні роботи з повернення тепла проводяться у 102 житлових будинках. З них 46 багатоповерхівок не мають тепла після масованої атаки 9 січня. А 56 будинків – через локальні аварії, спричинені сильними морозами та зношеними внутрішніми мережами.

Найскладніша ситуація – у Голосіївському районі, також тривають роботи в Шевченківському.

"Будинки поступово розігрівають, запуск опалення відбувається під постійним супроводом фахівців, щоб уникнути повторних аварій", - повідомив він.

За словами Кулеби, наразі у Києві працюють 16 бригад. Приблизно у половині будинків тепло мають відновити вже сьогодні, решта – в найближчий час.

Нагадаємо, що деякі багатоквартирні будинки у Києві підключили до генераторів. Окрім того, до столиці планують направити додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, від Укрзалізниці та Мінвідновлення.

Експерти вважають, що у деяких будинках, в яких через відсутність опалення у сильний мороз полопалися труби, тепла не буде до весни. Таких будинків у Києві від 50 до 100.

