Джонсон висловився про політику Трампа щодо Гренландії: чи можливе військове втручання

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не передбачає військового втручання в Гренландію з боку Сполучених Штатів Америки.

"Там невелике населення, і я вважаю, що дипломатичні канали – це правильний шлях. І я думаю, що призначення президентом спеціального посланника якраз це і відображає", – сказав він в інтерв'ю BBC.

Джонсон вважає, що в світі прислухаються до слів Трампа про можливе військове вирішення питання. Він нагадав, що Велика Британія та деякі інші союзники США відправили свої сили до Гренландії:

"Можливо, в цьому і був сенс. Можливо, всі наші друзі і союзники по всьому світу заново усвідомили важливість цієї географії і цього розташування. І, сподіваюся, ми зможемо працювати над цим разом".

Відповідаючи на запитання журналістки, чи полягав у цьому план Трампа з самого початку, Джонсон сказав, що не знає. За його словами, президент США "грає в шахи".

"Я не знаю. Я не обговорював з ним саме це питання. Я дійсно часто з ним спілкуюся, іноді по кілька разів на день. Але зараз у нас відбувається дуже багато. Тож це лише невеликий елемент більшої картини", – констатував спікер Палати представників США.

Трамп і Гренландія

Президент США Дональд Трамп не раз говорив про намір придбати Гренландію. В останні тижні його заяви набрали обертів – він не виключає, зокрема, застосування військової сили.

За словами Трампа, Гренландія повинна бути під контролем Вашингтона. Інакше, як він стверджує, острів захопить Росія або Китай.

Після того, як низка європейських країн виступила проти американської анексії Гренландії, Вашингтон запровадив додаткові мита на імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії.

В Європі заявили, що підготують скоординовану відповідь на це рішення.

