Росія майже весь день бʼє по енергетиці Харківщини: в ОВА показали жахливі наслідки (фото)

Це свідомий терор проти цивільного населення, акцентував очільник Харківської ОВА.

Російські окупаційні війська майже весь день цілеспрямовано завдають ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області. Під атакою опинилися обʼєкти енергетики.

"Окупанти вкотре намагаються залишити мирні міста, селища й села без тепла та світла у найсильніші морози цієї зими. Це свідомий терор проти цивільного населення. Підло й цинічно", – розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

За його словами, спричинені атаками пошкодження справді серйозні. Після кожного обстрілу екстрені служби одразу виходять на місця.

"Рятувальники ДСНС, енергетики, медики екстреної швидкої допомоги, комунальні служби працюють цілодобово. Робимо все, щоб зберегти тепло- та електропостачання для харківʼян і жителів області. Дякую кожному, хто сьогодні на своєму місці тримає енергетичну інфраструктуру. Ваша робота – це тепло в оселях і світло для тисяч родин", – акцентував чиновник.

Синєгубов закликав мешканців Харківщини бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Очільник ОВА також показав фото із наслідками російських ударів:

Війна в Україні: атаки окупантів

17 січня російські терористи масовано вдарили по критичній інфраструктурі Харкова. Мер Ігор Терехов зауважив, що мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом.

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України попередили, що росіяни готують удари по підстанціях українських АЕС. Ворог вже провів розвідку 10 відповідних об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у 9 областях України.

Полковник СБУ, народний депутат, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко каже, що масована атака по Україні може відбутися вже найближчими днями. Ворог використовує морозну погоду.

