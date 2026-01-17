Італія вперше заарештувала танкер з 'тіньового флоту' Росії: які причини

Судно транспортувало 33 тисячі тонн чорних металів.

Італія арештувала підсанкційний танкер російського "тіньового флоту", який ходив під прапором одного з островів Океанії. Як пише видання Ansa, судно прямувало з російських територіальних вод у Чорному морі.

Його заарештували в порту міста Бріндізі після розслідування фінансистів та митників, яке вони провели у координації з прокуратурою. Повідомляється, що арешт пов'язаний із порушенням санкцій, введених і відношенні Росії після повномасштабної російської агресії проти України.

"Вилучення було підтверджено судом Бріндізі. Загалом під слідством перебувають чотири особи: імпортер, судновласник та два члени екіпажу, яких спільно звинувачують у порушенні обмежувальних заходів, запроваджених Європейським Союзом", - йдеться у статті.

Під час портових перевірок було виявлено "серйозні невідповідності, фальсифікації та зміни бортової документації щодо місць стоянки судна та вантажних операцій". В результаті перевірки документації та аналізу даних, отриманих із системи ECDI (обов'язкова електронна навігаційна система для великих суден з функцією попередження про зіткнення), було підтверджено, що судно перебувало та працювало в порту Новоросійська (санкціонований порт Російської Федерації) з 13 по 16 листопада 2025 року, здійснюючи заборонені вантажні операції. До Італії судно прибуло з вантажем чорних металів в кількості 33 000 тонн.

Крім того, було виявлено, що "система AIS судна (тобто GPS-приймач і транспондер, система, яка дозволяє суднам ідентифікувати себе та надавати своє місцезнаходження, курс і швидкість у режимі реального часу) була деактивована поблизу російського порту Новоросійськ, ймовірно, з метою уникнення геолокації та перешкоджанню контролю.

Нагадаємо, що Німеччина розвернула один з тіньових російських танкерів, який наблизився до її територіальних вод у Балтийському морі. Після зміни курсу судно прямує до Мурманська, значно північніше основних морських шляхів.

Тим часов у Великій Британії почали пропонувати діяти більш агресивно по відношенню до "тіньового флоту" РФ. Зокрема, нещодавно британські військові сприяли захопленню одного з танкерів береговою охороною США.

