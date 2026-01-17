В Європі відреагували на ультиматум Трампа щодо Гренландії

Європейці обіцяють стояти на боці Данії та пригрозили "скоординованою" відповіддю Америці.

Європа підготує скоординовану відповідь на рішення президента США запровадити додаткові мита проти восьми європейських країн, які виступили проти американської анексії Гренландії.

Як пише Bloomberg, президент Європейської ради Антоніо Коста заявив, що він координує спільну відповідь членів Європейського Союзу на сьогоднішню заяву Трампа. Однак посадовець не надав додаткових подробиць.

Президент Франції Еммануель Макрон був більш налаштований на публічну риторику. У соцмережі Х він опублікував заяву, в якій запевнив, що "Франція віддана суверенітету та незалежності народів у Європі та інших країнах".

"Саме на цій основі ми підтримуємо та продовжуватимемо підтримувати Україну. Саме на цій основі ми також вирішили взяти участь у навчаннях, організованих Данією в Гренландії. Жодне залякування чи погроза не вплинуть на нас – ні в Україні, ні в Гренландії, ні деінде у світі, коли ми зіткнемося з такими ситуаціями", – написав він.

Французький президент назвав "неприйнятними" погрози запровадження додаткових мит і пообіцяв "єдину та скоординовану" відповідь Європи.

"Ми забезпечимо дотримання європейського суверенітету", – додав він.

У цьому ж дусі висловився прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

"Ми не дозволимо себе шантажувати. Це питання ЄС, яке стосується набагато більшої кількості країн, ніж ті, які зараз виділяють", – сказав він.

Як пише Reuters, після допису президента США в соціальних мережах міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде теж підтвердив підтримку Данії та заявив, що тарифи не повинні бути частиною переговорів щодо Гренландії.

"У НАТО існує широка згода щодо необхідності зміцнення безпеки в Арктиці, зокрема в Гренландії. Ми не вважаємо, що питання тарифів має бути розглянуте в цьому контексті", – сказав він.

Оновлено о 21.32. Як повідомляє The Guardian, прем'єр-міністр Велиикої Британії Кір Стармер теж засудив рішення Трампа щодо тарифів, назвавши їх "абсолютно неправильними".

"Наша позиція щодо Гренландії дуже чітка: вона є частиною Королівства Данія, і її майбутнє залежить як від гренландців, так і від данців. Застосування тарифів до союзників заради забезпечення колективної безпеки союзників НАТО є абсолютно неправильним. Ми, звичайно, будемо безпосередньо обговорювати це питання з адміністрацією США", - сказав він.

Ультиматум Трампа щодо Гренландії

Як писав УНІАН, раніше сьогодні президент США оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії через їхню позицію проти американської анексії Ґренландії. Трамп заявив, що Данія нібито не здатна забезпечити безпеку острова, а Китай і Росія можуть претендувати на нього. Він підкреслив, що лише Сполучені Штати під його керівництвом можуть гарантувати захист Ґренландії.

Крім того, Трамп розкритикував європейські держави за відправку військ до Ґренландії, назвавши їхні дії загрозою глобальній безпеці. У зв’язку з цим США запроваджують 10% мито на весь імпорт із зазначених країн з 1 лютого, а з 1 червня ставка зросте до 25%. За словами президента, ці заходи діятимуть доти, доки не буде укладено угоду про "повну й остаточну" купівлю Ґренландії.

