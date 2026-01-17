Росіяни атакували Запорізьку область, знеструмлено ціле місто, - ОВА

Внаслідок атаки РФ виникла пожежа

Внаслідок російської атаки по Запорізькій області виникла пожежа в Запорізькому районі. Місто Вільнянськ повністю знеструмлене.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров ввечері 17 січня. Він зазначив, що котельні працюють від генераторів.

"Централізоване водопостачання також забезпечується резервним живленням", – наголосив він.

Відео дня

Федоров додав, що над відновленням працюють всі відповідні служби.

Варто зазначити, що температура у Вільнянську зараз становить -13°C.

Атаки РФ по Україні

17 січня російські загарбники вдарили по Харкову. Ворог атакував обʼєкт енергетики в Індустріальному районі міста. Мер Ігор Терехов зазначав, що йдеться про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов пізніше повідомив, що ворог атакує енергетику Харкова і області майже весь день. За його словами, пошкодження дійсно серйозні.

Тим часом у Головному управлінні розвідки попередили про загрозу ударів по підстанціях українських АЕС. За даними розвідників, ворог провів розвідку 10 таких обʼєктів у 9 областях України. Зазначалося, що противник прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, щоб цивільні українці тотально опинились без світла і тепла.

Вас також можуть зацікавити новини: