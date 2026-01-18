Стартував важливий етап місії 'Артеміда II', яка відправить людей на орбіту Місяця

Астронавти можуть подолати давній рекорд з найвіддаленішої космічної подорожі для людини.

NASA почало збирати космічний корабель, який незабаром зможе доставити чотирьох людей в історичну місію на Місяць. Як пише CNN, ракета-носій Space Launch System (SLS) та капсула Orion займуть свої місця на космодромі у ніч на 18 січня.

До стартового майданчика в Космічному центрі Кеннеді у Флориді їх доставлять від будівлі складання транспортних засобів. Ця подія має назву "виведення на поверхню".

Десятиденна місія під назвою "Артеміда II" (Artemis II) має розпочатися вже 6 лютого. Хоча NASA має і запасні дати, закінчуючи 30 квітня.

Відео дня

Місія доставить астронавтів NASA Ріда Вайзмана, Віктора Гловера та Крістіну Кох, а також Джеремі Хансена з Канадського космічного агентства до околиць Місяця. І це відбудеться вперше з часів місії "Аполлон-17" у 1972 році.

У NASA розповіли, що місія розпочнеться з двох обертів навколо Землі, перш ніж приблизно через 26 годин польоту розпочнеться трансмісячна інжекція – маневр, який виведе космічний корабель з навколоземної орбіти та направить його до Місяця.

Екіпаж вирушить за межі зворотного боку Місяця, що може встановити новий рекорд найбільшої відстані, яку коли-небудь долали люди від Землі. З 1970 року рекорд утримує "Аполлон-13" - 400 171 кілометр. "Артеміда I" вже подолала цю відстань, але без екіпажу. Можливо, Артеміда II поб'є рекорд "Аполлона-13" з людьми на борту, хоча багато чого залежить від траєкторії польоту.

Чому Артеміда II не сідає на поверхню Місяця?

"Коротка відповідь така: тому що в нього немає відповідних можливостей. Це не місячний посадковий модуль", – сказала Петті Касас Горн, заступниця керівника відділу аналізу місій та комплексних оцінок у NASA.

Вона уточнила, що NASA перевіряє ризики. Пріоритети NASA чіткі: безпека та здоров'я екіпажу – понад усе. Безпека транспортних засобів – другорядні, а цілі місії, такі як тестування навігації, двигуна та інших бортових систем, – йдуть далі.

З чотирма людьми на борту протестують багато нових можливостей, яких не було на "Артеміді-1. Наприклад, підтримку термостабільність апарата, тому що людям має бути комфортно.

"Але коли ви додаєте людей до космічного корабля, ви також додаєте багато вологи в повітря. Їм також потрібна їжа. Їм потрібна вода. Їм потрібні туалети. Також цього разу на "Оріоні" є деякі тренажери, які ми будемо тестувати", - розповіла Горн.

Посадка на Місяць

"Артеміда-1", дебютна безпілотна місія програми тривалістю 25 днів, була запущена в листопаді 2022 року та облетіла Місяць. "Артеміда 2" - перший випадок, коли люди будуть на борту космічного корабля "Артеміда". А перший запланований місячний посадковий модуль програми Artemis називається Starship HLS, або Система посадки людини, і зараз розробляється SpaceX. Під час місії Artemis III, запуск якої заплановано на 2028 рік, астронавти запускатимуться на борту капсули Orion за допомогою ракети Space Launch System.

Польот людей на орбіту Місяця

Нагадаємо, що астронавтів тестуватимуть під час польоту, щоб з'ясувати вплив невагомості. Також вчені будуть вирощувати зразки тканин із крові астронавтів, звані органоїдами, як до, так і після їхньої подорожі.

Вас також можуть зацікавити новини: