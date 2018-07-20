Затримано третього в'язня, який втік із колонії в Одесі (фото)

Вранці 17 липня в Одесі троє ув'язнених втекли з колонії, проломивши стіну овочесховища.

Під Одесою затримали третього втікача з виправної колонії.

Про це УНІАН повідомили у Кримінально-виконавчій службі.

Владислава Куспіса затримали в одному із дачних селищ. Про його перебування там поліції повідомили місцеві жителі.

Затримання здійснили співробітники Національної поліції та Кримінально-виконавчої служби.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 17 липня в Одесі троє ув'язнених втекли з Південної виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області (№ 51), проломивши стіну овочесховища.

Втекли Іван Запорожан, 1997 р.н. та Владислав Куспіс, 1995 р.н., засуджені за ч. 3. ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, а також В'ячеслав Загорняк, 1992 р.н., який отримав строк за ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом).

18 липня в Одесі затримали двох із трьох втікачів та доставили у Малиновський відділ поліції.