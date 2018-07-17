В Одесі затримали двох в'язнів, що втекли з колонії, третього шукають

Були спіймані Іван Запорожан та Вячеслав Загорняк, їх доставлено до Малиновського відділу поліції.

Поліція спіймала двох в’язнів, які у вівторок, 17 липня, втекли з колонії в Одесі, третього втікача досі шукають.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

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"Працівниками поліції спільно зі співробітниками установи виконання покарань, бійцями Нацгвардії та прикордонниками затримані двоє злочинців, які сьогодні вранці втекли з колонії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, були спіймані Іван Запорожан та Вячеслав Загорняк, їх доставлено до Малиновського відділу поліції. Пошуки Владислава Куспіса тривають.

"Чесно кажучи при сучасному рівні технічного оснащення та оперативно пошукових можливостей, подібні вчинки, втечі з місць позбавлення волі, в мільйонному місті це просто безглуздо", - зазначив радник начальника Головного управління Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк на сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, з одеської колонії загального режиму №51 у вівторок вранці, 17 липня, втекли троє засуджених. Двоє з тих, хто втік, відбували ув'язнення за крадіжки, а третій - за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, скоєне щодо дитини.