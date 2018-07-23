У Києві громадянин Польщі зарізав чоловіка й поранив жінку (відео)

Під час затримання зловмисник з ножем кидався на правоохоронців, тому поліція застосувала зброю, поранивши його у ногу.

У Києві поліція затримала громадянина Польщі, який вбив чоловіка та ножем поранив жінку. Це сталося у Деснянському районі на вулиці Гната Хоткевича.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, мертвого чоловіка було виявлено з множинними ножовими пораненнями.

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Невдовзі наряд поліції біля будинку на вулиці Двінській побачив, як невідомий б'є ножем жінку. Потерпілій викликали "швидку", а поліцейські почали затримувати нападника, схожого на чоловіка, якого зафіксували відеокамери на вулиці Хоткевича.

Зловмисник кинувся із ножем на працівників поліції, тому старший наряду застосував табельну зброю. Правопорушник отримав поранення ноги та був госпіталізований до лікарні. Підозрюваний - громадянин Польщі, 1989 року народження.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15 ст. 115 (Замах на вбивство), ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у травні в Санкт-Петербурзі група невідомих до смерті забила громадянина України.